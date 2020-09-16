Yeşilyurt Belediyespor'a futbol sahası - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mollakasım Mahallesi'nde onarımı süren stadyumda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çınar, 2020-2021 sezonunda TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek Yeşilyurt Belediyespor'a yeni bir stadyum kazandırdıklarını belirterek, "Yeşilyurt Belediyesporumuzun yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçların yanı sıra hafta içi antrenmanlarını yapabileceği saha ihtiyacını karşılamak adına Mollakasım Mahallesi'nde atıl vaziyetteki sahanın bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Yıllarca amatör takımlarımıza hizmet eden buradaki sahamızın her türlü ihtiyacını gidererek daha modern, daha nezih ve daha konforlu bir şekilde hizmete sunacağız." ifadesini kullandı.

Stadın doğal çimden oluşacağını belirten Çınar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarete, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik ile belediye başkan yardımcıları katıldı.