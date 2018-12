Yeşilyurt Belediyespor, Antalya Belek'te Güç Depoluyor

Yeşilyurt Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kadircan Esen, Antalya Belek kampının her yönüyle faydalı geçtiğini ifade ederken, takımda morallerin yüksek olduğunu ve yeni takviyelerle takımın eksik bölgelerini güçlendirdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ile Yeşilyurt Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kadircan Esen, Bölgesel Amatör Futbol Ligi ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kampta bulunan turuncu-yeşilli takımı ziyaret ettiler.



"Hazırlık maçları ve idmanlardaki istekli görüntü hepimizi mutlu etti"



Şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için Antalya Belek kampına büyük önem verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kadircan Esen, "Bizim tek hedefimiz var o da şampiyon olup Malatya'ya 3. Lig takımı kazandırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için de Antalya Belek kampına ayrı bir önem vermekteyiz. Hazırlık maçlarında futbolcuların istekli oluşları, idmanların yüksek tempoda geçmesi hepimizi daha fazla umutlandırmaktadır. TFF 3. Lig takımlarından Sultangazispor ile oynanan ve takımımızın 3-2 galip kapattığı hazırlık maçını izledik. Sonuçtan öte futbolcularımızın maç boyunca kazanma hırslarını sahaya yansıtmaları, birbirleriyle olan uyumları ve ortaya koydukları istekli futbol bizleri mutlu etti. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız sıkı bir çalışma programıyla ikinci yarıya hazırlanıyorlar, moral ve motivasyonları gayet yerinde. Ligin ikinci yarısına en iyi şekilde başlayarak alacağımız galibiyetle kentimize 3. Lig takımı kazandıracağız, buna sonuna kadar inanıyoruz" dedi.



"Anlaştığımız üç futbolcu kampa katıldı"



Dış transferde üç futbolcuyla anlaştıklarını ifade eden Esen, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda anlaşmaya vardığımız Yeni Amasyaspor'dan Selim Dağ, Aksarayspor'dan Alaattin Közen ve 1926 K.Maraşspor'dan Cemal Dikilitaş hazırlık kampımıza katılarak, Sultangazispor ile oynadığımız hazırlık maçında yer aldılar. Yeni transferlerimizin takımın gücüne güç katacağına yürekten inanıyoruz. Orta saha hattına bir takviye daha yapmayı planlıyoruz, görüşmelerimiz devam etmektedir. En yakın zamanda bu transferimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.



"Önceliğimiz Pütürge Belediyespor olacak"



Mevcut kadrodan yollarını ayırdıkları futbolculara kulübe yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunan Kadircan Esen, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız futbolcu kardeşlerimize bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı grupta yer aldığımız kardeş kulübümüz Pütürge Belediyespor, Murat Avcı ile Mert Ali Turgut'a talip oldu, biz de kulüp olarak gereken kolaylığı mutlaka sağlayacağız. Erdem İsotcu ve Yusuf Pelen'in transferleri sırasında gösterdiğimiz hassasiyeti her iki oyuncunun transfer görüşmelerinde de ortaya koyacağız. Özellikle Mert Ali Turgut'a çok ciddi teklifler gelmesine rağmen biz önceliği her zaman olduğu gibi yine kardeş kulübümüz Pütürge Belediyespor'a veriyoruz. İlişkilerimizin gayet iyi olduğu Pütürge Belediyespor'un ikinci yarıda alacağı sonuçlarla daha iyi noktaya geleceğine inancımız tamdır" diye konuştu. - MALATYA

