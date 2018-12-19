Yeşilyurt Belediyespor, Antalya'da Kampa Girecek

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. grubun ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da 10 günlük kampa girecek.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. grubun ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da 10 günlük kampa girecek.



Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Kadircan Esen, devre arası hazırlık dönemini hem kamp çalışmaları hem de yapacakları takviyelerle en güzel şekilde değerlendirip ikinci yarıya hazır girmek istediklerini söyledi.



22 Aralık'ta başlayacak olan Antalya kampında güç ve kondisyon depolayarak ikinci yarıya hazır girmek istediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Kadircan Esen, "Sezon başında belirlediğimiz şampiyonluk hedefine ulaşmak için ikinci yarı maçları öncesinde hem hazırlık dönemini hem de transfer çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Her karşılaşmanın final niteliğinde geçecek olan ikinci yarı maratonuna her yönüyle hazır girmek için 22 Aralık'ta Antalya'da kampa gireceğiz. İyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi hedefliyoruz. Teknik heyetimiz tarafından belirlenen kamp çalışmaları kapsamında hazırlık maçları da oynayacağız. Bizim gibi şampiyonluk hedefi belirleyen Sarkışla Belediyespor ve Dersimspor gibi güçlü rakiplerimizle ikinci yarıda kendi sahamızda oynayacağız, ilk yarıda kendi evimizde hiç maç kaybetmedik, ikinci yarıda hem rakiplerimiz hem de diğer takımlarla kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda taraftarlarımızın desteğini arkamıza alarak yakaladığımız bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmek istiyoruz. Birbirinden zorlu ve kritik maçlardan toplayacağımız puanlarla şampiyonluk kupasını kaldırmak içinde elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Antalya kampını bu açıdan önemsiyoruz" şeklinde konuştu.



Devre arasında yapacakları takviyelerle takımı güçlendireceklerini sözlerine ekleyen Esen, " İlk yarının tamamlanmasından sonra Teknik Direktörümüz Hayati Palancı'dan geniş kapsamlı bir rapor aldık. Bu rapor ışığında takıma gerekli takviyeleri yapmak adına görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Ara transfer döneminde yapılacak takviyelerin takımın gücüne güç katması içinde ince eleyip sık dokuyoruz. Hocamızın talebi doğrultusunda takımımızın ortasaha bloğuna üç yeni transfer yapmayı hedefliyoruz, bu kapsamda listede yer alan futbolcularla temaslarımız sürmektedir. Tabii ki devre arasında transfer yapmak zor, sezon başında oyuncu ile anlaşmak yeterli olurken, devre arasında hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmak zorundayız. Yeni transferlerimizi Antalya kampına yetiştirip hazırlık çalışmalarına dahil etmek içinde yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda mevcut kadrodan bazı futbolcularımızla yollarımızı ayırmak durumunda kalacağız. Transfer sürecini doğru ve akıllı bir çalışma metoduyla tamamlayıp, takımımızın mevcut yapısına ve oyun anlayışına uygun oyuncuları aramıza katmak adına titiz bir şekilde çalışıyoruz. Eksik görülen mevkilere yapacağımız nokta transferlerle takımımızın daha güçlü hale gelmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



Sezonun ilk yarısında kendi sahalarında oynadıkları maçlarda takımı yalnız bırakman taraftarlara teşekkürlerini gönderen Esen, "Bizim tek hedefimiz kentimize 3.Lig takımını kazandırmaktır, bu hedefe ulaşmak içinde sezon başından beri inanılmaz bir destek alıyoruz. İç sahada oynadığımız maçlarda takımımızı yalnız bırakmayan, tribünleri doldurup takımın arkasında duran ve destekleyen taraftarlarımıza şükran borçluyuz. Takımların belirlenen hedeflere ulaşmasında taraftarların rolü ve etkisi çok büyüktür, bizler sezon başından beri bu desteği tam manasıyla yanımızda hissettik. İkinci yarıda oynayacağımız birbirinden zorlu maçları taraftarlarımızın desteğiyle kazanıp inşallah sezon sonunda şampiyonluk sevincini hep birlikte doyasıya yaşarız. Bununla birlikte takımımızın 3.lige yükselmesi için elinden gelen tüm desteği veren, bu yolda en büyük destekçimiz olan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a da Kulüp Yönetimi olarak teşekkürlerimi sunuyoruz. Başkanımızın ciddi destekleri ve gayretleri bizim şampiyonluk mücadelemizde ki en büyük güvencemizdir" diye konuştu. - MALATYA

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