Yeşilyurt Belediyespor artık ileriye daha umutlu bakıyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu Mehmet Ak, Nazilli galibiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz öncelikle kendimize bakacağız. Bu saatten sonra yolumuz açık. Tıpkı şuan ki gibi önümüzdeki rakibimizin ismine bakmadan kazanmak odaklı olacağız" dedi.



TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Nazilli Belediyespor karşısında alınan galibiyetin sevinci sürerken, takımın teknik sorumlusu Mehmet Ak, bu saatten sonra önlerinin açık olduğunu söyledi.



Yeşilyurt Belediyespor olarak örnek bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Ak, "İlk yarının son haftasına girdiğimiz ligimizde son oynadığımız Nazilli maçında aldığımız galibiyet büyük anlamları bulunan bir galibiyet esasında. O galibiyette inanmışlık, samimiyet, hırs, pes etmemek gibi önemli erdemleri bulmak mümkün. Bunu başaran futbolcularımızı alınlarından öpüyorum. Puanımızı 15 yaptık ve "adeta bu ligde bizde varız dedik. Artık önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. İlk yarının kalan son maçını da kazanarak, ikinci yarıya daha umutlu bakmak istiyoruz" dedi.



"Biz öncelikle kendimize bakacağız"



Ligde puanların bir birine oldukça yakın olduğunu belirten Ak, "Bakıldığından özellikle alt sıralarda puanlar birbirine oldukça yakın. Bu da kazananı birkaç basamak yukarılara, kaybedeni birkaç basamak aşağılara atıyor. Bu durumun daha uzun haftalar böyle devam edeceği düşüncesindeyim. Biz öncelikle kendimize bakacağız. Tıpkı şuan ki gibi önümüzdeki rakibimizin ismine bakmadan kazanmak odaklı olacağız" diye konuştu. - MALATYA