Yeşilyurt Belediyespor başkanı Yılmaz'dan galibiyet açıklaması

3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 7. haftasında lider Karacabey karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin sevinci yaşanıyor.



6. haftasına kadar oynadığı tüm maçları kaybeden, 7. hafta öncesinde ise hem yönetim, hem de teknik heyet değişikliğine giden turuncu yeşillilerde alınan galibiyet camiayı sevince boğdu. Kulübün çiçeği burnunda başkanı Tahsin Yılmaz, aldıkları galibiyetin kendileri açısında büyük önem taşıyan hayati bir galibiyet olduğunu söyledi. Futbolcuların kem yönetime, hem de yeni hocalarına güzel bir hoş geldin armağanı verdiğini kaydeden Yılmaz, "Bu müsabakadan önce moral motivasyon noktasında en diplerdeydik diyebilirim. Ama futbolcularımızla konuştuğumda şunu net bir şekilde gördük ki, onlar kendilerine güvenilmesini istiyor. Birkaç gün içerisinde güzel bir sinerji oluşturduk. Onlara her anlamda yanlarında olduğunu söyledik. ve Allah'a şükür ki futbolcularımız da bizleri mahcup etmedi. Bütün oyuncularımıza, Mehmet Ak hocamız nezdinden yeni teknik heyetimize, yönetime destek olan belediye başkanımız Mehmet Çınar'a ve bize inanıp yalnız bırakmayan Malatyalılara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA