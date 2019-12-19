Yeşilyurt Belediyespor başkanı Yılmaz'dan ilk yarı değerlendirmesi

TFF 3.lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin ilk yarısını değerlendiren Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, "Teknik ekip ve oyuncularımızı performans ve azimlerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.



Ligin ilk yarısıyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Ligde devre arasında girdik. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarımıza başladık. Göreve geldiğimiz süreçte ligin 7.haftasıydı. Şu anda 17.haftadayız. Ligde 10 haftalık bu süreçte 15 puan topladık. Teknik ekip ve oyuncularımızı performans ve azimlerinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



"3.Ligde hedefimiz bu takımı ligde tutarak, ileriye dönük planlar yapmaktır"



Yılmaz, devre arası kamp çalışmalarıyla ilgili de bilgi vererek şunları söyledi:



"İç sahadaki gücümüz taraftar maçlarda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Devre arası kamp programımızı da belirledik. 20 Aralık'ta Malatya'da toplanarak, takımımızın devre arası kamp programına start vereceğiz. Yönetim olarak transfer çalışmalarımızı da tüm hızıyla yürütüyoruz. Tarihimizde ilk defa mücadele ettiğimiz 3.Ligde hedefimiz bu takımı ligde tutarak, ileriye dönük planlar yapmaktır. Altyapı takımlarımıza da desteğimiz devam ediyor. U-19 takımımız Malatya U-19 Liginde grubunda Şampiyon oldu. Takımımız Türkiye Şampiyonasına katılacak. Gençlerimizi de tebrik ediyor ve şampiyonada başarılar diliyorum." - MALATYA