Yeşilyurt Belediyespor'da 15'inci tranfer

Traferin hızlı takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Etimesgut Belediyespor'dan sağ kanat oyuncusu Akın Akman'ı renklerine bağladı.

Traferin hızlı takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Etimesgut Belediyespor'dan sağ kanat oyuncusu Akın Akman'ı renklerine bağladı. TFF 3.lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, dış transferde 15. imzayı attırdı. Kadrosunu sil baştan yenileyen Malatya temsilcisi Etimesgut Belediyespor'dan sağ kanat oyuncusu Akın Akman'ı renklerine bağladı. Bu arada TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Kızılcahamam kampı sürüyor. Transferde 15 futbolcuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi güç kazanan Malatya ekibi Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarına devam ediyor. 15 günlük Kızılcahamam kampında güç depolayan turuncu yeşilliler, sezona güçlü başlamak istiyor. Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde kadrosuna kattığı 15 futbolcuyla kadrosunu sil baştan yeniledi. Yeşilyurt Belediyespor transferde, Ebubekir Yardım, Hakan Esa, Erçin Ilgaz, Mustafa Gürbüz, İlker Günaslan, Yasin Elmas, Emre Gemici, Gökhan Payal, Muhammed Enes Salik, Mücahit Çakır, Cihad Ateş, İsmail Cengiz, Fatih Eren, Akın Akman ve Talha Aldemir'i kadrosuna kattı. - MALATYA

Son Dakika

Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız

Son Dakika: Giresun'daki selden etkilenen esnafın 50 bin liraya kadar olan zararları hibeyle karşılanacak

Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da vatandaşlarla buluştu

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı

Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi

Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek

Ameliyatsız zayıflama mümkün mü? Meltem Şarkışlalı, tek seansta 2 beden incelten TeslaSlim yöntemini anlattı

Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı

Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti

İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı

Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı

İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı

Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi

Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi