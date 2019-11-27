Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor'da 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor'da 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen haftayı 4-2'lik Batman Petrolspor galibiyetiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 15.haftasında deplasmanda oynanacak 1954 Kelkit Belediyespor maçının hazırlıkları sürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen haftayı 4-2'lik Batman Petrolspor galibiyetiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 15.haftasında deplasmanda oynanacak 1954 Kelkit Belediyespor maçının hazırlıkları sürüyor.


Mehmet Ak yönetiminde çıktığı 8 maçtan 12 puan alarak alt sıralardan kurtulma adına umutlanan ve haftayı 16.sırada kapatan turuncu yeşilliler, ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Kelkit maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Turuncu yeşillilerde tek hedef galip gelip alt sıralardan iyice uzaklaşmak.


Kelkit maçına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlanan turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak'ın öğrencileri oldukça ktirik bir viraj niteliği taşıyan Kelkit müsabakasına farklı bir gözle bakıyor.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor müsabakası 1 Aralık Pazar günü saat 13.00'de oynanacak.


Yeşilyurt Belediyespor As Başkanı İhsan Kılıç yaptığı değerlendirmede çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.


Son oynadıkları kritik müsabakayı kazandıklarını belirten Kılıç, "Geçen hafta hakikaten final niteliğinde bir müsabaka oynadık. Aldığımız 3 puan oldukça hayati bir 3 puan. Aynı şekilde bu hafta da çok önemli bir maça çıkacağız. Bu anlamda geçen haftaki maçı unutup Kelkit maçına motive olmalıyız. Biz yönetim olarak teknik heyet ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Yeşilyurt, Kelkit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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