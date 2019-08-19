Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da 2 yönetici istifa etti
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Yeşilyurt Belediyespor'da 2 yönetici istifa etti

2 saat önce

3. Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü yönetim kurulundaki iki ismin istifasıyla sarsıldı.

Yeşilyurt Belediyespor'da 2 yönetici istifa etti, System.String[]
3. Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü yönetim kurulundaki iki ismin istifasıyla sarsıldı.

Geçen sezon şampiyon olarak 3. Lige yükselen turuncu yeşillilerde yönetim kurulu üyeleri Çetin Aydoğan ve Abdullah Canpolat, kulüp sportif direktörü Burak Acil ile yaşadıkları fikir ayrılıklarını gerekçe göstererek yönetimden istifa etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Malatya'da devam eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon öncesi iki yöneticisinin istifasıyla gündeme oturdu.

Alınan bilgiye göre yöneticiler Abdullah Canpolat ve Çetin Aydoğan'ın kulübün sportif direktörü Burak Acil ile takım üzerinde alınan kararlarda birçok kez anlaşmazlığa düşünce, bu durumdan duydukları rahatsızlığı başkan Barman ile paylaşıp istifa kararı aldı. İki yöneticinin de istifalarını resmi olarak kulüp başkanı Orman Barman'a sundukları belirtildi.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bu sezon başında sivilleşmeye giderek Orhan Barman yönetiminde yeni bir yönetim oluşturmuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:54 Kaynak: İHA
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