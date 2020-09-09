Yeşilyurt Belediyespor'da antrenman sahası yapım çalışmaları sürüyor

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yeni saha yapım çalışmaları sürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Malatya'da sürdüren Yeşilyurt Belediyespor, yeni taşındığı tesisinin antrenman sahasının yapımını sürdürüyor.

Turuncu yeşillilerin tesislerinde daha önce sentetik olarak kullanılan ve çime dönüştürülen antrenman sahaları da bulunuyor.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız yeni sezona yeni tesisimizde ve yeni antrenman sahamızda girecektir. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Yeni sezona yetişmesi zor görünen sahanın 3 ay sonra kullanılabilecek duruma geleceği belirtildi. Geçen sezon maçlarını Yeşiltepe tesislerinde oynayan turuncu yeşillilerin, Yeni Malatya Stadyumu için de girişimde bulunacağı ifade edildi. - MALATYA