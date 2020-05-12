Yeşilyurt Belediyespor'da antrenmanlar yarın başlıyor

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, yarın toplanarak hazırlıklarına start verecek.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, yarın toplanarak hazırlıklarına start verecek.

Yeşilyurt Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in "Şimdilik" vurgusuyla "ligleri oynatacağız" açıklamasının ardından toplanma kararı aldı. Koronavirüs (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ligler ertelenmeden önce 28 haftalık süreçte 30 puanla 15.sırada yer alan turuncu yeşilliler, liglerin süresiz askıya alınmasının ardından izne ayrılmıştı. Malatya ekibinde futbolcular, teknik heyetin hazırlamış olduğu program kapsamında evlerinde bireysel antrenmanlarına devam etti. Turuncu yeşilli takım yarın toplanarak yapılacak testin ardından ligde kalan 6 maç için hazırlıklarına start verecek.

Malatya temsilcisi 3.Grup'ta 28 haftada topladığı 30 puanla 15.sırada yer alıyor. Ligler ertelenmeden önce çıkışa geçen ve düşme hattından uzaklaşan turuncu yeşilliler, grupta oynadığı 28 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı.

Gruptaki son 3 maçında 7 puan toplayan turuncu yeşiller, 28 karşılaşmada rakip ağları 28 kez havalandırırken, kalesinde ise 33 gol gördü. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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