Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da Barman'ın yerine Yılmaz
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Yeşilyurt Belediyespor'da Barman'ın yerine Yılmaz

24 dakika önce

3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da ligdeki kötü gidişat sonrası kongre kararı alan başkan Orhan Barman'ın yapılacak kongrede aday olmayacağının kesinleştiği belirtildi.

Yeşilyurt Belediyespor'da Barman'ın yerine Yılmaz, System.String[]

3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da ligdeki kötü gidişat sonrası kongre kararı alan başkan Orhan Barman'ın yapılacak kongrede aday olmayacağının kesinleştiği belirtildi. Ligde son olarak deplasmanda Osmaniye Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olan ve 6'da 0 çeken Malatya temsilcisinde gözler yapılacak olağanüstü kongreye çevrildi.


Ligin dibine demir atan turuncu yeşillilerde bir taraftan teknik heyet belirsizliği sürerken, diğer taraftan ise yeni yönetimin hangi isimlerden oluşacağı sorusunun cevabı bekleniyor. Mevcut başkan Orhan Barman'ın yeniden aday olmayacağının kesinleştiği kulüpte başkanlık için Tahsin Yılmaz ismi kuvvet kazandı.


Turuncu yeşilli kulüpte 7 Ekim Pazartesi günü yapılması düşünülen olağanüstü kongrede mevcut yönetimde yer alan iş adamı Tahsin Yılmaz'ın başkanlık için aday olacağı belirtiliyor. Tahsin Yılmaz'ın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ve başkan Çınar'ın Yılmaz'ın başkanlığına sıcak baktığı ifade ediliyor.


Tahsin Yılmaz'ın yeni yönetim oluşturma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - MALATYA

Tahsin Yılmaz, Yeşilyurt, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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