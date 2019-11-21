Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen haftayı 1-0'lık yenilgiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 14.haftasında Malatya'da oynanacak Batman Petrolspor maçının hazırlıkları sürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen haftayı 1-0'lık yenilgiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 14.haftasında Malatya'da oynanacak Batman Petrolspor maçının hazırlıkları sürüyor.


TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen haftayı mağlubiyetle kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 14.haftasında iç sahada oynanacak Batman Petrolspor maçı hazırlıkları moralsiz bir şekilde sürüyor.


Mehmet Ak yönetiminde çıktığı 7 maçtan 9 puan alarak alt sıralardan kurtulma adına umutlanan turuncu yeşilliler, ligin 13. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Muğlaspor'a 1-0 yenilmişti. Turuncu yeşillilerde tek hedef galip gelip geçen haftayı mağlubiyeti unutturmak.


Muğlaspor maçına Yeşiltepe tesislerinde yaptıpı antrenmanla hazırlanan turuncu yeşillilerde kırmızı kart cezalısı Halil İbrahim Can dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak'ın öğrencileri yakalanan yenilgisizlik serisininin bozulmasının ardından yeni bir seri yakalamak adına Batman maçına fırsat olarak bakıyor.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor Batman Petrolspor müsabakası 24 Kasım Pazar günü saat 13.00'de oynanacak. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Yeşilyurt, Batman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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