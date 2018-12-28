Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da Belek Kampı Sürüyor

Yeşilyurt Belediyespor'da Belek Kampı Sürüyor

26 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Antalya Belek kampı sürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da Belek Kampı Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Antalya Belek kampı sürüyor.

Sezon şampiyonluk parolasıyla başlayan Malatya ekibinde ikinci yarı hazırlıkları yüksek tempoyla devam ediyor. Teknik direktör Hayati Palancı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Yeşilyurt'ta yeni transfer Selim Dağ'ın da takımla çalışmalarda yer aldığı ifade edildi. Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan kulübün sportif direktörü Burak Acil, Belek kampının verimli bir şekilde sürdüğünü ifade etti. İkinci yarıya daha güçlü bir şekilde girmek için sıkı hazırlandıklarını kaydeden Acil, "Bilindiği gibi ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladık. Bakıldığında iyi bir performans sergilediğimiz görülüyor. İkinci yarı daha zorlu geçecektir. Bizde bu anlamda hem güç depoluyoruz, hem de kadromuzu takviye ediyoruz. Malatya futbolu tarafından tanınan Selim arkadaşımızı takıma takviye ettik ilk etapta. Alacağımız başka oyuncular da var. Onları da 1-32 gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Amacımız Malatya'ya bir 3.lig takımı kazandırmak. Bütün çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:21 Kaynak: İHA

Malatya, Belek, Yeşilyurt, Spor
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