Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da fatura Hayati Palancı'ya kesildi
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Yeşilyurt Belediyespor'da fatura Hayati Palancı'ya kesildi

54 dakika önce

3.lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Hayati Palancı ile karşılıklı görüşülerek yollar ayrıldı.

Yeşilyurt Belediyespor'da fatura Hayati Palancı'ya kesildi, System.String[]

3.lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Hayati Palancı ile karşılıklı görüşülerek yollar ayrıldı.


Tecrübeli teknik adamla ligde 4 maça çıkan Yeşilyurt Belediyespor bu maçları kaybetti. Turuncu yeşillilerde kötü gidişatın faturası teknik heyete kesildi. Geçen sezon takımı Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yapan Hayati Palancı ile Diyarbekirspor müsabakası sonrası bir araya gelip durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulu tecrübeli hocayla karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Palancı bu karar üzerine kulüp tesislerine giderek futbolcular ve çalışanlarla vedalaştı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik heyet arayışlarının başladığı belirtildi.


Turuncu yeşilli yönetimin yeni teknik direktörün ismini 1-2 gün içerisinde açıklayacağı belirtildi. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
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