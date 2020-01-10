Yeşilyurt Belediyespor'da Furkan Yiğit ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor'da Furkan Yiğit ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor'da Furkan Yiğit ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Yeşilyurt Belediyespor'da golcü futbolcu Furkan Yiğit ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Yeşilyurt Belediyespor'da Furkan Yiğit ile yollar ayrıldı, System.String[]

Yeşilyurt Belediyespor'da golcü futbolcu Furkan Yiğit ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.


TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da devre arası kamp çalışmaları sürüyor.


27 Aralık'ta ikinci etap kampına başlayan turuncu yeşilliler günde çift antrenman temposuyla güç depoluyor.


Ligin ilk yarısında 15 puan toplayan Malatya ekibi, İkinci yarıya Alaattin Gülerce yönetiminde daha güçlü girmeyi planlıyor.


Bu arada golcü futbolcu Furkan Yiğit ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Genç futbolcu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kulüple yollarını ayırdığı paylaştı.


Kamp ile ilgili bilgi veren Teknik Direktör Alaattin Gülerce, "Antalya Belek'te güzel bir ortamda ikinci yarı hazırlıklarımız çift idman temposuyla devam diyor. Hedefimiz verimli bir kamptan sonra ikinci yarıya daha güçlü girebilmek. Bu anlamda çalışmalarda sergilenen gayret beni memnun ediyor. İkimiz ikinci yarının ilk maçında rakibimiz güçlü Bayrampaşa. Hedefimiz kazanıp ikinci yarıya moralli başlamak" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Everton'da şans bulamayan milli yıldızın yeni takımı belli oldu! İmza an meselesi
Jailson: "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" İstanbul'da baraj doluluk oranları aylardır ilk defa yüzde 50'nin üstüne çıktı Ece Erken: Fenerbahçeli futbolcu bana gülen suratlı mesaj attı

Son Dakika Haberleri
17:13 Transfer haberleri | Marko Milinkovic, Giresunspor'da! - Son Dakika Spor
17:12 Demirci'de 11 branşta spor kursu - Son Dakika Spor
17:08 Sergen Yalçın: Ozan Tufan gibi kim varsa bize gelsin - Son Dakika Spor
17:08 Veteran Basketbol Turnuvası'nda heyecan başladı - Son Dakika Spor
16:54 Marmaris Uluslararası Yat Kulübü kış trofesi başlıyor - Son Dakika Spor
16:44 Ece Erken: Fenerbahçeli futbolcu bana gülen suratlı mesaj attı - Son Dakika Spor
15:36 Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 17:18:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt Belediyespor'da Furkan Yiğit ile yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]