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Yeşilyurt Belediyespor'da galibiyet hesapları

2 saat önce

TFF 3.Lig'in 9. haftasında sahasında 20 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Modafen'i ağırlayacak Yeşilyurt Belediyespor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da galibiyet hesapları, System.String[]

TFF 3.Lig'in 9. haftasında sahasında 20 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Modafen'i ağırlayacak Yeşilyurt Belediyespor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.


Yeşiltepe 3 nolu sahada çalışmalarını sürdüren turuncu yeşillilerde tüm hesapların kazanmak üzerine yapıldığı belirtildi. Mehmet Ak yönetiminde yapılan son çalışmada taktik çift kale maçı kazanan takım teknik heyet tarafından ödüllendirildi. Futbolcuların oldukça istekli ve hırslı oldukları antrenman taktik şeklinde geçerken, maça kazanan takım sevincini büyük coşkuyla kutladı. Turuncu yeşilliler 3 puana sahip olduğu 3.Lig 3.Grup'ta ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltmek istiyoruz. Futbolcularını galibiyet parolasıyla Modafen müsabakasına hazırlayan teknik sorumlu Mehmet Ak'ın son yaptığı toplantıda futbolcularına baskılı oyun talimatı verdiği öğrenildi.


20 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Malatya'da oynanacak Yeşilyurt Belediyespor - Modafen karşılaşmasını Ahmet Ecevit yönetecek. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
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