Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Darıca Gençlerbirliği maçına çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Darıca Gençlerbirliği maçına çevrildi - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Darıca Gençlerbirliği maçına çevrildi

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da grup ikinci Soma karşısında alınan 3 puanın sevinci sürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Darıca Gençlerbirliği maçına çevrildi, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da grup ikinci Soma karşısında alınan 3 puanın sevinci sürüyor.


Haftaya 16 puanla 17. sırada giren ve sahasında grubun güçlü takımı Somaspor ile karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, 2-1 galip gelerek puanını 19'a yükseltti.


Takımın teknik sorumlusu Alaattin Gülerce yaptığı açıklamada, 2 haftada kazandıkları 4 puanın önemine vurgu yaparak, "Sahamızda çok güçlü bir takım karşısında 3 puan alan oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Hakikaten kolay değil, böyle bir takım karşısında hele de 1-0 geriden gelip maç kazanmak. Bu anlamda geçen hafta deplasmanda aldığımız 1 puan da değer buldu diye biliriz. 2 haftada kazanılan 4 puanın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.


"Alacağımız puan ya da puanlar bizi çok farklı bir konuma getirebilir"


Bu hafta deplasmanda Darıca takımıyla zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını da aktaran Gülerce, şunları söyledi:


"Grubumuzda her takım her takımı yenebilecek bir durumda. Bundan dolayı hiçbir maçın favorisi yoktur. Deplasmanda oynayacağımız Darıca maçı bizim açımızdan oldukça önemli. Alacağımız puan ya da puanlar bizi çok farklı bir konuma getirebilir. Bu maça en iyi şekilde hazırlanarak, oradan güzel bir neticeyle dönmek istiyoruz." - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Darıca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:36 Kaynak: İHA
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