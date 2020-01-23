Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Darıca maçına çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Darıca maçına çevrildi - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Darıca maçına çevrildi

20 dakika önce

TFF 3.Lig 3. Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 20. haftasında oynanacak Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Darıca maçına çevrildi, System.String[]

TFF 3.Lig 3. Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 20. haftasında oynanacak Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor.


Yeşiltepe 1 Nolu sahada yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Alaattin Gülerce çalışma öncesi yaptığı toplantıda oyuncularına uyarılarda bulundu.


İkinci yarının geride kalan 2 haftalık bölümünde 4 puan toplayarak 19 puana yükselen Malatya ekibi, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Darıca'yı yenmenin planlarını yapıyor.


Geçen hafta Soma karşısında ligde kalma adına oldukça önemli bir 3 puan alan turuncu yeşilliler, Darıca maçından da galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Teknik Sorumlu Alaattin Gülerce yönetiminde zorlu Darıca maçının taktiğini çalışan Malatya ekibi, Cuma günü Kocaeli'ne gidecek.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor Darıca maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Malatya, Darıca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
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