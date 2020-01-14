Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Soma maçına çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Soma maçına çevrildi - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Soma maçına çevrildi

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup'ta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda son dakikada bulduğu golle sahadan beraberlikle ayrılan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da gözler ligin 19. haftasında oynanacak Somaspor maçına çevrildi.

Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Soma maçına çevrildi, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup'ta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda son dakikada bulduğu golle sahadan beraberlikle ayrılan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da gözler ligin 19. haftasında oynanacak Somaspor maçına çevrildi.


Devre arasında teknik heyet değişikliğine giderek Malatyalı antrenör Alaattin Gülerce'yi takımın başına getiren turuncu yeşilli ekipte ikinci yarıya puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Güçlü rakibi Bayrampaşa karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek 90+4'üncü dakikada 2-2'lik eşitlik sayısını bulan Malatya ekinde gözler ligin 19. haftasında oynanacak Somaspor maçına çevrildi. Somaspor maçının hazırlıklarına başlayan Malatya ekibinde eksik oyuncu bulunmazken, zorlu maça dair bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.


Yeni transferlerin de takıma uyumuyla daha iyi duruma geleceklerini belirten Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, "Yorucu bir kamp döneminden sonra oldukça zorlu bir maça çıktık. 90 dakikalık mücadelede iki kez geriye düşmemize rağmen pes etmeyerek sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmayı başardık. Bu puanın her anlamda değerini oldukça fazla diye düşünüyoruz. Şimdi önümüzde yine oldukça zorlu bir Soma müsabakası var. Manisa ekibi Soma grup ikincisi dikkat edilmesi gereken bir takım. İnşallah bu maça da en iyi şekilde hazırlanarak sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Malatya, Soma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:11 Kaynak: İHA
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