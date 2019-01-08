Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

Yeşilyurt Belediyespor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

48 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) liginde mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Antalya kampının ardından ikinci yarı hazırlıklarını Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) liginde mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Antalya kampının ardından ikinci yarı hazırlıklarını Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Malatya ekibi devre arası transferinde kadrosuna forvet Selim Dağ, orta saha Alaattin Közen, forvet Cemal Deliktaş ve orta saha Nurullah Dağaşan'ı kattı. Ligin ikinci yarısına iyi hazırlandıklarını ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten kulübün sportif direktörü Burak Acil, açıklamalarda bulundu. Acil, grupta ilk yarıyı hedefledikleri yere yakın tamamladıklarını belirterek, "Ligin ilk yarısını iyi bir noktada tamamladığımızı söyleyebilirim. Devre arası hazırlıklarımızın Antalya bölümünü tamamladıktan sonra Malatya'ya döndük ve burada çalışmalarımız devam ediyor. Hocamızın talebi doğrultusunda eksik gördüğümüz noktalara transferler yaptık. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Lüzum görülürse 1 transfer daha yapılabilir. Kadromuza 4 futbolcu dahil ettik" ifadelerini kullandı. Acil, takımdan son derece memnun olduklarını ifade ederek, "Takımımız, Antalya'daki kamp çalışmaları kapsamında 3. Lig 2. Grup ekibi Sultanbeyli Belediyespor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Takımımız iyi mücadele ettiği hazırlık karşılaşmasını 3-2 kazandı. Sporcularımızın, Sultanbeyli Belediyespor karşısında ortaya koydukları mücadele bizleri son derece mutlu etti. Sonuçtan çok futbolcularımızın istek ve hırsları, ortaya koydukları mücadele önemliydi. Bu istek ve mücadele gücünün yüksek olduğunu görmek bizleri de memnun etti. İnanıyorum ki lige kadar daha iyi duruma geleceğiz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

Futbol, Antalya, Malatya, Spor
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