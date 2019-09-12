Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da işler yolunda gitmiyor
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Yeşilyurt Belediyespor'da işler yolunda gitmiyor

28 dakika önce

Hayati Palancı yönetimindeki Yeşilyurt Belediyespor'da kötü gidişat kupada da devam etti.

Yeşilyurt Belediyespor'da işler yolunda gitmiyor, System.String[]

Hayati Palancı yönetimindeki Yeşilyurt Belediyespor'da kötü gidişat kupada da devam etti. Ligde oynadığı 2 maçı da kaybederek taraftarını üzen turuncu yeşillilerde, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Elazığ Belediyespor karşısında alınan 5-0'lık farklı yenilgi moralleri iyice bozdu.


'Kötü gidişe dur' parolasıyla çıkılan maçta rakibi Elazığ Belediyespor karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Malatya temsilcisi, aldığı farklı yenilgiyle kupaya veda etti.


Farklı yenilgi sonrası ağızların bıçak açmazken, Palancı'nın kendilerini düzeltmeleri konusunda oyuncularına sert bir şekilde uyardığı öğrenildi.


Kupadan sonra gözünü hafta sonu oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçına çeviren turuncu yeşillilerde bu maçın hazırlıkları ara vermeden başladı.


Kötü gidişata dur demek isteyen Yeşilyurt Belediyespor, bu zorlu maçı kazanarak ligdeki ilk 3 puanla tanışmak istiyor.


Yeşilyurt Belediyespor -Darıca Gençlerbirliği müsabakası 15 Ekim Pazar günü 15.30'da oynayacak. - MALATYA

Elazığ Belediyespor, Türkiye Kupası, Yeşilyurt, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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