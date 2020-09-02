Yeşilyurt Belediyespor'da kamp değerlendirmesi

TFF 3.lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Sportif Direktör İbrahim Civan Kızılcahamam kampını değerlendirdi.

Yeşilyurt Belediyespor'da yeni sezon kamp çalışmalarını değerlendiren kulübün sportif direktörü İbrahim Civan, "1.etap kampımız olan Kızılcahamam kampımız 28 Ağustos Cuma günü sona erdi. Oldukça verimli bir kamp süreci geçirdik. Aramıza katılan arkadaşlarımızın da bu kamp süresince uyum ve fiziksel eksilik gibi aşamalarda yol kat ettiklerini gördük" dedi.

Verimli bir kamp sürecini geride bıraktıklarını belirten Civan, "Ankara Kızılcahamam kampımızı tamamlamış bulunmaktayız. Kampımız 16 Ağustos'ta başladı. Teknik Direktörümüz Alaattin Gülerce yönetiminde verimli bir çalışma ortamı bulduk. Bu yıl yenilenen yönetimimizle yeni bir oluşum içerisine girdik ve şuana kadar 15 transfer gerçekleştirdik. Teknik heyetimizin belirlemiş olduğu rapor doğrultusunda transfer komitemiz çalışıyor. 1.etap kampımız olan Kızılcahamam kampımızı 28 Ağustos Cuma günü noktaladık" diye konuştu. - MALATYA