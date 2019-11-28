Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da Kelkit Belediyespor maçı alarmı
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor'da Kelkit Belediyespor maçı alarmı - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor'da Kelkit Belediyespor maçı alarmı

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup'ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor'da teknik sorumlu Mehmet Ak futbolcularına bu hafta oynacakları Kelkit Belediyespor maçı öncesi uyarılarda bulundu.

Yeşilyurt Belediyespor'da Kelkit Belediyespor maçı alarmı, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup'ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor'da teknik sorumlu Mehmet Ak futbolcularına bu hafta oynacakları Kelkit Belediyespor maçı öncesi uyarılarda bulundu.


Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 15.haftasında deplasmanda oynanacak 1954 Kelkit Belediyespor maçının hazırlıkları sürüyor.


Mehmet Ak yönetiminde 12 puan toplayarak lige tutunan ve haftayı 16.sırada kapatan turuncu yeşilliler, ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Kelkit maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Turuncu yeşillilerde tek hedef 6 puan değerindeki maçı kazanıp biraz daha rahatlamak.


Kelkit maçına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlanan turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Sorumlu Mehmet Ak öğrencilerini oldukça ktirik bir maça çıkacakları yönünde uyardı. Ak, bütün futbolcularına maçın önemini anlatıp kazanmaları halinde elde edecekleri avantajı vurguladı.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor müsabakası 1 Aralık Pazar günü saat 13.00'de oynanacak. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Ak, Yeşilyurt, Kelkit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! 4 futbolcu Ersun Yanal'a baş kaldırdı Beşiktaş'ta, İspanyol savunma oyuncusu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 16:05:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da Kelkit Belediyespor maçı alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]