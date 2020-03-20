Yeşilyurt Belediyespor'da korona virüs önlemleri - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyespor'da korona virüs önlemleri

6 saat önce

Dünyayı saran ve son olarak Türkiye'ye de sıçrayan korona virüs için tedbirler artarak devam ediyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da korona virüs önlemleri, System.String[]

Dünyayı saran ve son olarak Türkiye'ye de sıçrayan korona virüs için tedbirler artarak devam ediyor. Önlemler konusunda çalışmalarını sürdüren TFF 3.Lig 3.Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, takım otobüsü, a takım ve alt yapı binasında dezenfekte çalışmaları yaptı.


Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlk olarak takım otobüsünü dezenfekte ettiren kulübümüz, a takım ile alt yapı futbolcularımızın, yatak odalarını, soyunma odasını, fitness salonunu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanlarını, tesis girişlerini ve idari bölümleri dezenfekte ettirerek yeni tip korona virüs (kovid-19) salgınına karşı önlemlerini aldı" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:12 Kaynak: İHA

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