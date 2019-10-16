Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da Mehmet Ak'tan futbolcularına farklı motivasyon teknikleri
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Yeşilyurt Belediyespor'da Mehmet Ak'tan futbolcularına farklı motivasyon teknikleri

1 saat önce

TFF 3.Lig 3. Grup'un 8. haftasında oynadığı Nevşehir müsabakasını 1-0 kaybeden Yeşilyurt Belediyespor'da bu hafta oynanacak Modafen maçı hazırlıkları sürerken, takımın çiçeği burnunda çalıştırıcısı Mehmet Ak futbolcularını maça motive edebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da Mehmet Ak'tan futbolcularına farklı motivasyon teknikleri, System.String[]

TFF 3.Lig 3. Grup'un 8. haftasında oynadığı Nevşehir müsabakasını 1-0 kaybeden Yeşilyurt Belediyespor'da bu hafta oynanacak Modafen maçı hazırlıkları sürerken, takımın çiçeği burnunda çalıştırıcısı Mehmet Ak futbolcularını maça motive edebilmek için yoğun çaba harcıyor.


Takımıyla çıktığı ilk maçta Karacabeyspor karşısında önemli bir galibiyet elde eden, ikinci maçta ise güçlü Nevşehir Belediyespor'a son dakikalarda yendiği golle mağlup olan turuncu yeşillilerde tek düşünce hafta sonu oynanacak Modafen maçı.


Futbolcularını bu maça motive etmek için her yolu deneyen teknik sorumlu Mehmet Ak, oyuncularına başarılı olmuş futbolcuların biyografilerinin yer aldığı kitaplardan hediye etti.


Göreve başlayalı henüz kısa bir süre olmasına rağmen takım içerisindeki havayı hissedilir şekilde pozitif yönde değiştiren genç hocanın, yaptığı toplantılarda ise bu hafta oynayacakları Modafen maçını kazanmaları için yapmaları gerekenleri paylaştığı belirtildi.


Yeşilyurt Belediyespor - Modafen müsabakası 20 Ekim Pazar günü saat 14.00'te oynanacak. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Ak, Yeşilyurt, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
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