Yeşilyurt Belediyespor'da Modafen maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor'da Modafen maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor'da Modafen maçı hazırlıkları

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup'un 25. haftasını Nevşehir beraberliğiyle kapatan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 26. haftada deplasmanda oynayacağı Modafen maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da Modafen maçı hazırlıkları, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup'un 25. haftasını Nevşehir beraberliğiyle kapatan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 26. haftada deplasmanda oynayacağı Modafen maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Puan tablosunda 1 basamak üzerinde bulunan rakibiyle deplasmanda kritik bir 90 dakikaya çıkacak turuncu yeşilli ekipte, bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.


Ligin ikinci yarısında oynadığı 7 karşılaşmadan sadece birini kazanabilen Malatya ekibi, alt sırlardan kurtulma mücadelesini sürdürüyor.


Alaattin Gülerce yönetiminde Yeşiltepe Tesisleri'nde hazırlıkları sürdüren Malatya temsilcisinde eksik bulunmazken, futbolcuların morallerin yüksek olduğu belirtildi.


Takımdaki son durumla ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını ifade etti.


Geçen hafta sahalarında galibiyeti kaçırdıklarını kaydeden Yılmaz, "Ligde artık telafisi olmayan maçlara çıkıyoruz. Geçen hafta ligin güçlü takımlarından Nevşehir'e karşı iyi bir oyunla üstünlük kurmamıza rağmen berabere kaldık. Galibiyeti kaçıran taraf olduğumuzu söyleyebilirim. Bu hafta da alt sıralardaki rakiplerimizden Modafen ile zorlu bir maça çıkacağız. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Takımımızın düşüncesinin de bu yönde olduğunu vurgulamak isterim. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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