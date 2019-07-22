Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da Palandöken kampı sürüyor
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Yeşilyurt Belediyespor'da Palandöken kampı sürüyor

39 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağını Malatya'da yapan Yeşilyurt Belediyespor, Erzurum Palandöken'de 2. etap çalışmalarına devam diyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da Palandöken kampı sürüyor, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağını Malatya'da yapan Yeşilyurt Belediyespor, Erzurum Palandöken'de 2. etap çalışmalarına devam diyor.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lige yükselen turuncu yeşilliler bir yandan transferde kadrosunu güçlendirirken diğer yandan ise fiziksel olarak güç depoluyor.

Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor transferde son olarak kadrosuna geçen sezon da kadrosunda yer alan Selim Dağ'ı ve Malatyaspor altyapısında yetişip en son Elazığ Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen Furkan Yiğit'i kattı. Kadrosuna dahil ettiği 2 isimle birlikte transferde aldığı oyuncu sayısı 10'u geçen turuncu yeşillilerin en az 5 futbolcu daha transfer edeceği belirtildi. Yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağını Malatya'da yapan Yeşilyurt Belediyespor, Erzurum Palandöken'de 2. etap çalışmalarına devam ediyor. İlk etap çalışmalarını denenmeye gelen isimlerle birlikte 25 futbolcuyla yapan Yeşilyurt Belediyespor'da bu sayının Erzurum kampında 31'e yükseldiği belirtildi. Erzurum Palandöken'de devam edene çalışmaları değerlendiren takımın sportif direktörü Burak Acil, "Yeni sezon hazırlıklarımızın ilk ayağını bilindiği gibi Malatya'da yaptık. Erzurum Palandöken'de 2. etap çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada oldukça güzel bir ortam ve çalışma koşulları var. Yeni transferlerimiz de kampımıza dahil oldu. Şuan Halil Zeybek'i bekliyoruz. İnşallah yeni sezona kadar en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu. - MALATYA
Palandöken, Yeşilyurt, Erzurum, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:27 Kaynak: İHA
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