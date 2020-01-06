Yeşilyurt Belediyespor'da teknik direktör değişti - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyespor'da teknik direktör değişti

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor'da teknik direktör Mehmet Ak ile yollar ayrıldı, Ak'ın yerine Alaattin Gülerce göreve getirildi.

Yeşilyurt Belediyespor'da teknik direktör değişti, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor'da teknik direktör Mehmet Ak ile yollar ayrıldı, Ak'ın yerine Alaattin Gülerce göreve getirildi.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3'üncü Lig'e yükselen Yeşilyurt Belediyespor'da yönetim, Mehmet Ak ile yolları ayırdıktan sonra Alaattin Gülerce ile anlaştı. Gülerce daha önce Kemerspor'da teknik direktör olarak, Karagümrük, Mersin İdmanyurdu, Karşıyaka, Antalyaspor, Denizlispor ve Turgutluspor ise yardımcı antrenör olarak görev yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Ak, Yeşilyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:39 Kaynak: DHA
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