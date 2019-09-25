Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da teknik heyet arayışı
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Yeşilyurt Belediyespor'da teknik heyet arayışı

52 dakika önce

3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı ile yolların ayrılmasından sonra teknik heyet arayışları sürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da teknik heyet arayışı, System.String[]

3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı ile yolların ayrılmasından sonra teknik heyet arayışları sürüyor.


Bu sezon oynadığı 4 lig maçında da yenilgi alan ve ekonomik olarak da büyük sıkıntılar yaşayan turuncu yeşilli kulüpte, başkan Orhan Barman'ın yeni teknik direktörü belirmek için İstanbul'da görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor. Barman'ın bu haftaki lig müsabakasına takımı yeni teknik heyetiyle çıkarmak için yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olduğu kaydedilirken, görüşülen isimler arasında Cafer Aydın'ın da olduğu ifade ediliyor.


Bu arada Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 5. Haftasında oynanacak Pazarspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor. Kulüp altyapı antrenörleri tarafından hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilli ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.


Yeşilyurt Belediyespor - Pazarspor müsabakası Pazar günü 15.30'da Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak. - MALATYA

Yeşilyurt, Pazarspor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
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