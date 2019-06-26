Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da yeni başkan Orhan Barman oluyor
Son Dakika Spor Haber

Yeşilyurt Belediyespor'da yeni başkan Orhan Barman oluyor

9 dakika önce

3. lig takımı Yeşilyurt Belediyespor'da yarın yapılacak seçimli olağan kongrede başkanlık için Orhan Barman'ın tek listeyle aday olacağı belirtiliyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da yeni başkan Orhan Barman oluyor, System.String[]
3. lig takımı Yeşilyurt Belediyespor'da yarın yapılacak seçimli olağan kongrede başkanlık için Orhan Barman'ın tek listeyle aday olacağı belirtiliyor.

Malatya'nın 3.ligdeki temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor'da yeni kulüp başkanının Malatya Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanı Orhan Barman'ın olacağı ifade ediliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile görüşen Barman'a görevin tevdi edildiği, Barman'ın ise listesini oluşturarak başkan Çınar'a sunduğu belirtiliyor.

Mevcut başkan Dursun Cumali Sucu'nun kendi isteğiyle aday olmayı kabul etmediği turuncu yeşilli kulüpte yeni yönetim listesinin belediye ağırlıklı olacağı da ifade ediliyor.

Orhan Barman daha önce Yeni Malatyaspor ve Malatya Büyükşehir Belediyespor'da kulüp başkanlıkları yapmıştı.

Barman'ın kulübe mali açıdan destek verip vermeyeceğinin ise yapılacak kongrede açıklanması bekleniyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyespor, Malatya, Yeşilyurt, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Topal'a Katar'dan sürpriz teklif Sabri eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanacakları iddialarına yanıt verdi İşte Mehmet Topal'ın Fenerbahçe'den ayrılık sebebi Yengesine tecavüz eden ünlü jokeye ceza yağdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 13:58:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'da yeni başkan Orhan Barman oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]