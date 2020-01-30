Yeşilyurt Belediyespor'dan 2 transfer

Malatya Yeşilyurt Belediyespor transfer döneminin bitimine sayılı günler kala iki oyuncu birden kadrosuna kattı. TFF 3.Lig'de ligde kalma mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor Adana Demirspor'dan 2000 doğumlu Barış Turan'ı ve Kastamonuspor'dan 1999 doğumlu Sıddık Çelik'i kiralık olarak renklerine bağladı.



Ligin ikinci yarısına Alaattin Gülerce yönetiminde başlayan Malatya temsilcisi transferde çalışmalarına devam ediyor. Turuncu Yeşilliler orta sahaya takviye yaparak Adana Demirspor'un genç yeteneği Barış Turan ile Kastamonuspor'dan Sıddık Çelik'i transfer etti.



Transferlerle ilgili bilgi veren Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, önemli iki yeteneği kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, "Malatya Yeşilyurt Belediyespor olarak transferde Adana Demirspor'dan 2000 doğumlu Barış Turan'ı ve Kastamonuspor'dan 1999 doğumlu Sıddık Çelik'i kiralık olarak renklerimize bağladık. Camiamıza hayırlı olsun. Ligin ikinci yarısına Alaattin Gülerce hocamız yönetiminde iyi başladık. İnşallah bu takviyelerle daha iyi yerlere geleceğiz. Yeşilyurt olarak kalan maçlarımızdan en iyi neticeleri almayı hedefliyoruz" dedi. - MALATYA