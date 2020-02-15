Yeşilyurt Belediyespor'dan kritik yenilgi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyespor'dan kritik yenilgi

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup'un 23. haftasında sahasında Osmaniyespor'ağırlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, rakibine 2-0 yenilerek ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı.

Yeşilyurt Belediyespor'dan kritik yenilgi, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup'un 23. haftasında sahasında Osmaniyespor'ağırlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, rakibine 2-0 yenilerek ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı.


Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı hakem Fevzi Erdem Akbaş yönetti. Grupta 1 maçı eksik 21 puanla son sırada bulunan turuncu yeşilliler, Osmaniyespor karşısında maç genelinde varlık gösteremedi ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı.


Konuk takım Osmaniyespor'un golleri 10 ve 70. dakikalarda Mustafa Öztürk'ten geldi. Turuncu yeşilliler rakibi karşısına, Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Halil İbrahim Can, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Emre Fırtına, Ali Kemal Başaran, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay, Muhammed Öztürk, Selim Dedekoç on biriyle çıktı. Ligde telafisi olmayan haftalara giren Malatya ekibi, Osmaniyespor yenilgisiyle ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı.


Yeşilyurt Belediyespor Alaattin Gülerce yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak 6 puan toplayabildi. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:41 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (2)
  • ihsan: İLERİ KADAR İYİ GELİYORLAR ONDAN SONRASI YOK.ACİLEN TAKVİYE LAZIM.UZAKTAN ŞUT ÇEKME GOLE GİRME BECERİSİZLİĞİ VAR. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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