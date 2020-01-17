Yeşilyurt Belediyespor'dan öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor'dan öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor'dan öğrencilere karne hediyesi

6 saat önce

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yönetim kurulu, karne hediyesi olarak 19 Ocak Pazar günü oynayacakları Somaspor maçı biletlerini öğrencilere bedava yaptıklarını açıkladı.

Yeşilyurt Belediyespor'dan öğrencilere karne hediyesi, System.String[]

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yönetim kurulu, karne hediyesi olarak 19 Ocak Pazar günü oynayacakları Somaspor maçı biletlerini öğrencilere bedava yaptıklarını açıkladı.


Pazar günü sahasında oldukça zorlu bir müsabakaya çıkacak Yeşilyurt Belediyespor'da Somaspor maçı öncesinde öğrencilere karne hediyesi olarak maç biletleri ücretsiz verilecek. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada,


"19 Ocak Pazar günü 13: 00'te oynayacağımız Somaspor maçı için ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak ücretsiz maç bileti verilecektir. Bileti maç saatinden 1 saat önce Yeşiltepe 1 Nolu Sahanın tribün girişlerinde bulunan görevlilerden temin edebilirsiniz. öğrencilerin, yanlarında öğrenci kimliklerini bulundurması gerekmektedir. Somaspor maçının bilet fiyatları 5 TL olarak belirlenmiştir. Maçtan 1 saat önce tribün girişlerinde biletler satışa sunulacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı
MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları Kayıp Gülistan'ın olay günü köprüde görüntüsü çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:54:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt Belediyespor'dan öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]