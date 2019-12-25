Yeşilyurt Belediyespor'dan transfer açıklaması

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da transfer çalışmaları sürüyor. Takımın teknik sorumlusu Mehmet Ak, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Hedefimiz dengeli bir takım oluşturmak" dedi.



1.etap kamp çalışmalarına Malatya'da devam ettiklerini ve İkinci etap çalışmaları için cuma günü Antalya'ya gideceklerini belirten Ak, "Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. İlk etap kampımız kapsamında çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Ligin ikinci yarısında daha güçlü girebilmek için iyi çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlamda günde çift antrenman şeklinde güç depolamaya devam ediyoruz" dedi.



"Antalya kampımıza yeni transferlerimizi dahil etmek istiyoruz"



Ak, transferde kadrolarını güçlendirmek istediklerini de ifade ederek, şunları söyledi:



"Transferde yönetim kurulumuz ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göndereceğimiz isimleri belirledik ve kendilerine tebliğ ediyoruz. Alacağımız isimlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Eğer belirlediğimiz isimleri alabilirsek kadro kalitemiz hissedilir derece yükselir diye düşünüyoruz. Tabi transfer konusu zor bir konu bir hak verirsiniz. Bunu bilerek, ince eleyip sık dokuyoruz. İnşallah Antalya kampımıza yeni transferlerimizi dahil etmek istiyoruz." - MALATYA