Yeşilyurt Belediyespor'dan transfer müjdesi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyespor'dan transfer müjdesi

6 saat önce

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da devre arası kamp ve transfer çalışması sürerken, kulübün As Başkanı ve Transfer Komitesi Başkanı İhsan Kılıç'tan transfer müjdesi geldi.

Yeşilyurt Belediyespor'dan transfer müjdesi, System.String[]

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da devre arası kamp ve transfer çalışması sürerken, kulübün As Başkanı ve Transfer Komitesi Başkanı İhsan Kılıç'tan transfer müjdesi geldi.


Kılıç, önümüzdeki günlerde Antalya kampında toplu imza töreni düzenleyeceklerini paylaştı.


Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp asbaşkanımız ve transfer komitesi başkanlığını yürüten İhsan Kılıç'dan transfer müjdesi. Ligin ilk yarısını istediğimiz yerde Tamamlayamadık. Transfer komitesi olarak Mehmet Ak hocamızın raporunu aldık ve transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anlaştığımız futbolcular ve anlaşmak üzere olduğumuz futbolcularımız da var. Arada ufak tefek pürüzler kaldı. Hocamızın raporu doğrultusunda yeni transferler en kısa zamanda kampımıza katılacak. Takımız kampımızın 1.etabı olan Malatya etabını tamamladı. 2.etap olan Antalya kampımız cuma günü başladı. Orada toplu bir imza törenimiz olacak, bu müjdeyi tüm taraftarlarımıza verelim. Takımımızdan ayrılan futbolcularımız da olacak. Bir kaç gün içerisinde resmi açıklamamızı yapacağız. Ekibimiz Bayrampaşa maçı hazırlıklarını da Antalya'da tamamladıktan sonra direkt deplasmanda oynayacağımız Bayrampaşa maçı için İstanbul'a hareket edecek" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

İhsan Kılıç, Antalya, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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