Yeşilyurt Belediyespor'dan yeni transferlere toplu imza - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor'dan yeni transferlere toplu imza - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor'dan yeni transferlere toplu imza

6 saat önce

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde anlaşmaya vardığı 6 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi.

Yeşilyurt Belediyespor'dan yeni transferlere toplu imza, System.String[]

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde anlaşmaya vardığı 6 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi. Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Yeşilyurt Belediyespor yeni transferleri için imza töreni düzenledi.


Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı imza töreninde daha önce anlaşma sağlanan 6 futbolcu attıkları imzalarla kendilerini turuncu yeşilli renklere bağladılar.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde,


Fatsa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Recep Yaşar, Kastamonuspor'dan kiralık olarak santrafor Muhammet Öztürk,Nevşehirspordan kanat oyuncusu Emre Fırtına, Adıyaman 1954 Spor'dan stoper Yunus Emre Eserdi, Payasspor'dan kanat oyuncusu Ender Acar, Elazığ Belediyespor'dan sağ bek Bedri Evren'i kadrosuna kattı.


İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, "Yeşilyurt Belediyespor olarak ikinci yarıya daha güçlü girebilmek için kadromuzu güçlendiriyoruz. Kalitesine güvendiğimiz 6 futbolcuyu renklerimize bağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ikinci yarı takımımız adına başarıların yaşandığı bir süreç olur" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oltion Bilalli'nin Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi
Gençlerbirliği'nin Brezilyalısı Baiano: Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittim Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan, transferde kulübün çıkarlarına öncelik veriyor Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sekidika, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor

Son Dakika Haberleri
16:19 Suarez'in Ajax'taki En İyi Golleri - Son Dakika Spor
16:19 Dennis Bergkamp'ın En İyi Golleri - Son Dakika Spor
16:19 Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı - Son Dakika Spor
16:15 Okullar Arası Yüzme İl Birinciliği Başladı - Son Dakika Spor
16:14 Selçuk Alibaz Bandırmaspor'da - Son Dakika Spor
16:11 Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor
15:52 IFAB, UEFA'nın ofsayt önerisini reddetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 16:20:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt Belediyespor'dan yeni transferlere toplu imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]