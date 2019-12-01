Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda tek golle mağlup
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda tek golle mağlup - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda tek golle mağlup

6 saat önce

TFF 3. Lig 3.Grup'un 15. haftasında deplasmanda Kelkit Belediyespor'a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da alınan 1-0'lık yenilginin üzüntüsü hakim.Kelkit İlçe Stadı'nda oynanan karşılamayı Hamit Basık, Ömer Yüzer, Mehmet Gökhan Ceylan yönetti.

Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda tek golle mağlup, System.String[]

TFF 3. Lig 3.Grup'un 15. haftasında deplasmanda Kelkit Belediyespor'a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da alınan 1-0'lık yenilginin üzüntüsü hakim.


Kelkit İlçe Stadı'nda oynanan karşılamayı Hamit Basık, Ömer Yüzer, Mehmet Gökhan Ceylan yönetti.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısında Emrah Tuncel, Sefa Kokmaz, Alpay Aldemir, Fatih Gürden, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, Erhan Gözetlik ve İbrahim Tokay on biriyle mücadele etti.


Karşılamanın başından sonuna kadar rakibiyle başa baş bir oyun sergileyen Yeşilyurt Belediyespor, Enes Ocak'ın 76. dakikadaki golüne engel olamayınca sahadan yenik ayrıldı.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor bu yenilgiyle 12 puanda kaldı. Turuncu yeşilliler ligin 16. haftasında sahasında Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Kelkit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu!
Saldırıya uğrayan teknik direktör, futbolcuları maçta yalnız bırakmadı Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti Trabzonspor'da Jose Sosa, Antalyaspor maçında yok!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 22:43:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda tek golle mağlup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]