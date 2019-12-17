Yeşilyurt Belediyespor devre arası kampını Antalya'da yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor devre arası kampını Antalya'da yapacak - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor devre arası kampını Antalya'da yapacak

6 saat önce

3. Lig 3. Grup'ta mücadelede eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un kamp programı belli oldu.

Yeşilyurt Belediyespor devre arası kampını Antalya'da yapacak, System.String[]

3. Lig 3. Grup'ta mücadelede eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un kamp programı belli oldu.


Hafta sonu oynanan maçlarla 17 haftası tamamlanan 3. Lig son hafta maçlarının ardından devre arasına girdi. 12 Ocak 2020' de 18. hafta maçlarıyla başlayacak liglerde takımlar 28 gün sonra ikinci yarıya hazırlanma fırsatı bulacak. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor'un devre arası kamp programı netleşti. Teknik heyet tarafından Altındağ maçından sonra 4 gün izin verilen turuncu yeşilliler, 20 Aralık Cuma günü Malatya'da yeniden toplanacak.


İl dışından gelenlere 2 gün ekstra izin veren teknik sorumlu Mehmet Ak, Malatya'da 1 hafta sürecek ön hazırlıkların ardından takımı 30 Aralık'ta Antalya kampına götürecek. 12 gün Antalya'da çalışıp hazırlık maçları oynayacak turuncu yeşilliler oradan da 18. hafta maçı olan Bayrampaşa karşılaşması için İstanbul'a gidecek. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Antalya, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalya'daki banka soyguncusu dolandırıldığı için dikkat çekmek istemiş
Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı AESOB Başkanı Adlıhan Dere uyardı: "Sahte bilet mağduru olmayın" 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen kadın, her yerde biyolojik ailesini arıyor

Son Dakika Haberleri
15:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak - Son Dakika Spor
15:51 Ziya Erdal: Şampiyonluk yarışında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz - Son Dakika Spor
15:50 Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
15:50 Bülent Uygun: Alternatifsiz oluşumuz bizi olumsuz etkiliyor - Son Dakika Spor
15:45 Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2 - Son Dakika Spor
15:15 "Kötü bir haberim var" dedi ve Türk futbolundaki gerçeği açıkladı - Son Dakika Spor
14:55 Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 15:56:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt Belediyespor devre arası kampını Antalya'da yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]