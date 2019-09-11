Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt belediyespor-elazığ belediye spor futbol kulübü: 0-5
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Yeşilyurt belediyespor-elazığ belediye spor futbol kulübü: 0-5

1 saat önce

STAT: YeşiltepeHAKEMLER: Mehmet Türkmen, Sedat Etik, Erol ErnekYEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Cihat- Enes Filiz, Erdinç Mergen, Fatih Gürden, Ali Kemal Başaran (Dk.46 İbrahim Tokay), Mehmet Avcı (Dk.46 Selim Dağ), Erhan Gözetlik, Serkan Sarıkaya, Bedirhan Danışmaz (Dk.

Yeşilyurt belediyespor-elazığ belediye spor futbol kulübü: 0-5, System.String[]

STAT: Yeşiltepe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Sedat Etik, Erol Ernek

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Cihat- Enes Filiz, Erdinç Mergen, Fatih Gürden, Ali Kemal Başaran (Dk.46 İbrahim Tokay), Mehmet Avcı (Dk.46 Selim Dağ), Erhan Gözetlik, Serkan Sarıkaya, Bedirhan Danışmaz (Dk.39 Ramazan Çavuş), Abdulvahap Kaya, Hüseyin Ekici

ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ogün Karakaya - Burak Keskin, Muhammet Can Öztürk, Serhan Yılmaz (Dk.72 Gökhan Aydaş), Arif Şahin (Dk.58 Ferhat Canlı), Hayrettin Cengiz, Mazlum Öndil, Cenk Cengiz, Tuncay Fındıkçı, Metehan Andaç Özlü (Dk.67 Semih Ekmen), Burak Kavlak

GOLLER: Dk.2 Arif Şahin, Dk.17, 20, 34 Serhan Yılmaz, Dk.64 Metehan Andaç Özlü (Elazığ Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Futbol Kulübü)

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci turunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Elazığ Belediye Spor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Elazığ temsilcisi, ilk yarısını 4-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 5-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise kupaya veda etti.

- Malatya

Ali Kemal Başaran, Mehmet Türkmen, Mehmet Avcı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:53 Kaynak: DHA
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