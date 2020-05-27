Yeşilyurt Belediyespor gelecek hafta toplanacak

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un saha çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi. Turuncu yeşillilerin tüm planlarını haziranın ilk haftasına göre yaptığı belirtildi.



Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından TFF 3.Lig'in başlama tarihinin 18 Temmuz'a alınması nedeniyle toplanma tarihini değiştiren turuncu yeşilliler, bu süre zarfında evde çalışmaya devam etti.



Ligde topladığı 30 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Malatya temsilcisi kalan 6 maçtan 3'ünü kazanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmaların bireysel olarak sürdüğü Yeşilyurt Belediyespor'da temponun haziran ayına kadar mevcut haliyle devam edeceği ifade edildi.



Malatya ekibi 18 Temmuz'da başlayacak 3.Lig'de son 6 haftada oldukça önemli mübakalar oynayacak. Turuncu yeşilli takımın ligde kalabilmek için bu maçlardan en az üçünü kazanması gerekiyor. - MALATYA