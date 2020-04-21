Yeşilyurt Belediyespor gelecekten umutlu

Malatya Yeşilyurt Belediyespor takım kaptanı Erhan Gözetlik, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bizler lig heran başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ve dünyanın bu zor süreçten çıkmasını temenni ediyoruz. İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak" dedi.



3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da futbola verilen Coronavirüs arasını futbolcular evlerinde güç depolayarak geçiriyor. Ligde son oynadığı maçlardan topladığı puanlarla hızla küme düşme hattından uzaklaşan Malatya ekibi, lig her an başlayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu yeşilli takımın kaptanı Erhan Gözetlik yaptığı açıklamada, "Hocamız Alaattin Gülerce'nin hazırladığı bireysel programlarla evimizde güç depoluyoruz. Bireysel antrenmanlarımızı videoya kaydederek daha sonra bu görüntüleri teknik heyetimizle paylaşıyoruz. Lig takvimi netleşinceye kadar bu tempoyu devam ettireceğiz. Bizler lig her an başlayacakmış gibi çalışıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın bu zor süreçten en sıkıntısız şekilde çıkmasını temenni ediyoruz.İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak" diye konuştu. - MALATYA