Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçında Malatya İdmanyurdu ile karşılaştı
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Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçında Malatya İdmanyurdu ile karşılaştı

1 saat önce

Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Bölgesel Amatör Lig takımı Malatya İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti.

Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçında Malatya İdmanyurdu ile karşılaştı, System.String[]

Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Bölgesel Amatör Lig takımı Malatya İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti.


3. Lig'in yeni takımı Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında ortaya koyduğu hazır görüntüyle taraftarını memnun etmeye devam ediyor. Hayati Palancı'nın talebeleri hazırlık maçında Malatya'nın BAL takımı Malatya İdmanyurdu ile karşı karşıya geldi. Yeşiltepe Tesisleri'nde oynanan müsabaka 2-1 turuncu yeşillilerin galibiyetiyle tamamladı. Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini 35. dakikada Serkan Sarıkaya, 44. dakikada ise penaltıdan Fatih Gürden kaydetti.


Sezon öncesi kampında oynadığı hazırlık maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Hayati Palancı yönetimindeki Yeşilyurt Belediyespor, oynadığı futbolla da yeni sezon öncesi umut ışığı veriyor.


Bu arada Türkiye Kupası'nda 12 Bingölspor ile eşleşen Yeşilyurt Belediyespor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor.


Yeşiltepe Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibi 28 Ağustos Perşembe günü Malatya'da 12 Bingölspor ile Türkiye Kupası mücadelesine çıkacak. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:08 Kaynak: İHA
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