Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor İkinci Yarıya İddialı Hazırlanıyor

Yeşilyurt Belediyespor İkinci Yarıya İddialı Hazırlanıyor

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) liginde mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Antalya kampı devam ederken, Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeşilyurt Belediyespor İkinci Yarıya İddialı Hazırlanıyor, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) liginde mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Antalya kampı devam ederken, Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Takımın çok çalıştığını ve bu özverinin kendilerini şampiyonluğa taşıyacağına inandığını kaydeden Sucu, "Hayati Palancı ve ekibinin bunun yanında futbolcularımızın özveri ve isteği bizi inşallah mutlu sona taşıyacaktır" dedi. Sucu, grupta ilk yarıyı arzuladıkları yere yakın tamamladıklarını belirterek, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi. Teknik direktör Hayati Palancı'nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Sucu, "Hocamızın talebi doğrultusunda eksik gördüğümüz noktalara transfer yaptık. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Şuanda görüşme içerisinde olduğumuz oyuncular var" ifadelerini kullandı. Sucu, takımdan son derece memnun olduklarını ifade ederek, "Takımımız, Antalya'daki kamp çalışmaları kapsamında 3. Lig 2. Grup ekibi Sultanbeyli Belediyespor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Bizde bu karşılaşmayı canlı olarak izledik. Takımımız iyi mücadele ettiği hazırlık karşılaşmasını 3-2 kazandı. Sporcularımızın, Sultanbeyli Belediyespor karşısında ortaya koydukları mücadele bizleri son derece mutlu etti. Sonuçtan çok futbolcularımızın istek ve hırsları, ortaya koydukları mücadele önemliydi. Bu istek ve mücadele gücünün yüksek olduğunu görmek bizleri de memnun etti. Takımımızın kamp çalışmalarındaki görüntüsü, birlik ve beraberlik şampiyonluğa giden yolda fazla sıkıntı çekmeyeceğimizi göstergesiydi. Hayati Palancı ve ekibinin bunun yanında futbolcularımızın özveri ve isteği bizi inşallah mutlu sona taşıyacaktır" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Futbol, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester City Forması Giyen Raheem Sterling'in 1 Yaşındaki Oğlu, Herkesi Şaşırttı Artan Şiddet Olayları Nedeniyle 4, 5 ve 6 Ocak'ta Amatör Maçlar Oynanmayacak

Samsunspor'dan Gökhan Töre Açıklaması: Gündemimizde Yok Beşiktaş'a Domagoj Vida İçin 4 Teklif Birden
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:08:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor İkinci Yarıya İddialı Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]