Yeşilyurt Belediyespor İlk Hazırlık Maçını Kazandı
49 dakika önce
İkinci yarı hazırlıklarını Belekte sürdüren Yeşilyurt Belediyespor kamptaki ilk hazırlık maçını 3. Lig 2. Grubun şampiyonluk mücadelesi veren takımı Sultanbeyli Belediyespor ile yaptı.
İkinci yarı hazırlıklarını Belekte sürdüren Yeşilyurt
Belediyespor kamptaki ilk hazırlık maçını 3. Lig 2. Grubun şampiyonluk mücadelesi veren takımı Sultanbeyli
Belediyespor ile yaptı. Müsabakayı Yeşilyurt Belediyespor 3-2 kazandı.
Arkadya Antrenman stadında oynanan karşılaşmayı Hakan Saka,Bahadır Albayrak,Hakkı Basar hakem üçlüsü yönetti. Her iki takımın ideale yakın kadroyla mücadele ettiği maçta Malatya
Yeşilyurtspor'da yeni transferler Selim
, Abdulvahap ve Cemal de görev aldı. Maçın ilk dakikalarından itibaren etkili olmaya başlayan Malatya ekibi 34.dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Selim'in pasıyla Kayu'nun ayağından golü buldu ve öne geçti. Bu golden kısa süre sonra 40. Dakika Sultanbeyli atağında Fatih
ceza alanı dışından sert vurdu skor 1-1 oldu. İlkyarının son anında 45. Dakikada Sultanbeyli atağında ceza alanı önünde Hifsullah vurdu skor 2-1'e geldi. Bu gol ilk yarının da sonucunu bellireten gol oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun başlaması ile Sultanbeyli Belediyespor ile M.Yeşilyurt spor hocaları değişiklikler yapsa da iskeletleri bozmadan oyuna devam ettiler. Yeşilyurtspor'da 70. dakikada Selim düşürüldü hakem penaltı kararı verdi. Atışı Selim kullandı ve maça bir kez daha eşitlik geldi. Güzel oyununu sürdüren Yeşilyurtspor 75. Dakikada Engin'in ceza alanı içerisine ortaladığı topta genç yeteneği Miraç'ın vuruşuyla golü buldu ve 3-2 öne geçti.Karşılaşmanın sonlarında başka gol olmadı ve Yeşilyurtspor ilk hazırlık maçında 3. Lig ekibi Sultanbeyli Belediyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:43 Kaynak: İHA
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