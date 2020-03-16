Yeşilyurt Belediyespor ilk kez düşme hattının üzerine çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor ilk kez düşme hattının üzerine çıktı - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor ilk kez düşme hattının üzerine çıktı

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'un 28. haftasında sahasında Yozgat 1959'u yenen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da 3 puanın sevinci sürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor ilk kez düşme hattının üzerine çıktı, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'un 28. haftasında sahasında Yozgat 1959'u yenen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da 3 puanın sevinci sürüyor.


Alt sıralardan kurtulması adına büyük önem taşıyan karşılaşmayı 1-0 kazanarak küme kalma adına hayati bir 3 puanın sahibi olan turuncu yeşillilerde gözler Pazarspor ile hafta için oynanacak olan erteleme müsabakasına çevrildi. Alınan galibiyetle ilgili açıklamada bulunan Kulüp başkanı Tahsin Yılmaz, "Sezonun belki de en önemli galibiyetini aldık. Sahamızda grubun iyi takımlarından birisini yendik. Belki müsabaka 1-0 bitti ama 5'in üzerinde yüzde yüzlük pozisyonumuz vardı. Böyle önemli bir müsabakayı kazanmak müthiş bir olay. Bu anlamda teknik heyeti, futbolcuları ve uzaktan da olsa bizleri destekleyen taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Yeşilyurt Belediyespor olarak adeta 'bu ligde biz de varız' mesajı verdik" dedi.


"Bundan sonrası daha da önemli diye düşünüyorum"


Yılmaz, önlerinde zorlu bir erteleme maçı bulunduğunu da belirterek, şunları söyledi:


"Yozgat galibiyetiyle lige yeniden ortak olduk diyebilirim. Ancak bundan sonrası daha da önemli diye düşünüyorum. Şimdi önümüzde bulunan Pazarspor erteleme maçına kenetlenmeliyiz. Çok zor bir deplasman maçına çıkacağız. Ben teknik heyetimize ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyorum. İnşallah oradan da güzel bir sonuçla döneceğimize dair şüphem yoktur." - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Yozgat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
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