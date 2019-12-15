Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçında mağlup - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçında mağlup - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçında mağlup

6 saat önce

TFF 3. Lig 3.Grup'un 17. haftasında deplasmanda Ankara temsilcisi Altındağ Belediyespor'a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarısının büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçı 85. dakikada yediği golle 1-0 kaybetti.

Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçında mağlup, System.String[]

TFF 3. Lig 3.Grup'un 17. haftasında deplasmanda Ankara temsilcisi Altındağ Belediyespor'a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarısının büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçı 85. dakikada yediği golle 1-0 kaybetti.


TFF 3. Lig 3.Grup'un 17. haftasında deplasmanda Altındağ Belediyespor'a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibine 1-0 yenilerek ilk yarının son haftasını puansız kapattı.


Çubuk İlçe Stadı'nda oynanan karşılamayı Mehmet Güngör yönetti.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısında Emrah Tuncel, Enes Filiz, Alpay Aldemir, Halil İbrahim Can, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, Sefa Korkmaz ve İbrahim Tokay on biriyle mücadele etti.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da defans oyuncusu Enes Filiz maçın 49. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Karşılamanın başından sonuna kadar rakibiyle başa baş bir oyun sergileyen Yeşilyurt Belediyespor aldığı yenilgiyle ligin ilk yarısını 15 puanda kapattı. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Altındağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:03 Kaynak: İHA
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