Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor kampta tempo arttırdı
Son Dakika Spor Haber

Yeşilyurt Belediyespor kampta tempo arttırdı

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağını Malatya'da yaptıktan sonra ikinci etap için Palandöken'de kampa giren Yeşilyurt Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor kampta tempo arttırdı, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağını Malatya'da yaptıktan sonra ikinci etap için Palandöken'de kampa giren Yeşilyurt Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lige yükselen turuncu yeşilliler Palandöken kampında tempo arttırarak güç depolamaya devam ediyor.

Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor transferde son olarak kadrosuna geçen sezon da kadrosunda yer alan Selim Dağ'ı ve Malatyaspor altyapısında yetişip en son Elazığ Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen Furkan Yiğit'i katmıştı.

Kampta denenmeye alınan isimlerle birlikte 30 futbolcuyla hazırlıklarını yürüten turuncu yeşillilerde çalışmalardaki son durumu değerlendiren sportif direktörü Burak Acil, "Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci ayağı olan Erzurum Palandöken kampımız sürüyor. Oldukça güzel ve verimli kamp ortamımız var. Bir taraftan da transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüştüğümüz isimlerden anlaşmaya yakın olduğumuz isimler var. Tek amacımız bu sezon ilk kez mücadele edeceğimiz 3. Lige güçlü bir şekilde girebilmek. Bu anlamda da kalitesine inandığımız isimleri kadromuza kattık" diye konuştu. - MALATYA
Elazığ Belediyespor, Palandöken, Yeşilyurt, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile anlaştı 24 yaşındaki futbolcu Hakan Sandıkçı evinde ölü bulundu Beşiktaş, Douglas transferini bitirdi Hocası Emre Mor'u idmanda kenara çekti! İspanyollar eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:18:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor kampta tempo arttırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]