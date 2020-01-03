Yeşilyurt Belediyespor kamptaki ilk hazırlık maçını kazandı

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.lig temsilcisi Belediye Derincespor ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.
Ligin ilk yarısını 15 puanla 17. sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor, Antalya Belek kampı kapsamında 3. Lig 2. Grup takımı Belediye Derincespor ile hazırlık maçı oynadı. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmayı 30. dakikada Muhammed Öztürk'ün kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Karşılaşmada bütün futbolcularına şans verdiği belirtilen Mehmet Ak'ın takımının performansından memnun kaldığı bildirildi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor kamptaki ikinci hazırlık maçını 5 Ocak Pazar günü 3.Lig 1. Grup temsilcisi Bucaspor ile oynayacak. - MALATYA