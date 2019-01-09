Yeşilyurt Belediyespor Karla Kaplı Zeminde Çalıştı

Spor Toto BAL 2.Grup ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını karla kaplı sahada zorlukla sürdürüyor.

Spor Toto BAL 2.Grup ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını karla kaplı sahada zorlukla sürdürüyor.



Yeşiltepe'de günde çift idman temposuyla hazırlanan turuncu yeşillilerde sakat ve eksik bulunmuyor. Antalya kampının ardından yeni sezon hazırlıklarına Yeşiltepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlanan Malatya ekibi, saha zemininin karlı kaplı olmasından dolayı çalışmalarında zaman zaman zorluklar yaşıyor.



Yeni transferler Selim Dağ, Alaaddin Közen, Nurullah Doğanşen ve Cemal Deliktaş'ın da yer aldığı antrenmanda öğleden önce kondisyona yönelik bir çalışma gerçekleştiren takım, akşam idmanında topla teknik ağırlıklı bir antrenman programı uyguladı.



20 Ocak'ta Pütürge Belediyespor maçıyla ikinci yarıya başlayacak Yeşilyurt Belediyespor'da sportif direktör Burak Acil, takımda morallerin yerinde olduğunu belirterek, "Antalya kampından sonra Malatya'da da hazırlıklarımız sürüyor. Tabi sıcak bir iklimden bu hava şartlarına gelmemize rağmen oyuncularımız oldukça verimli ve istekli çalışıyor. Yeni gelen arkadaşlarımızın takım içindeki havaya hemen adapte olmaları bizim için mutluluk verici. Hocamızın isteği doğrultusunda bir ya da iki oyuncu daha alıp transferi kapatacağız. Takviyelerle daha güçlü ve alternatifli bir takım olduk. İkinci yarı 4 puanlık farkı kapatmak için 13 final maçına çıkacağız. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız her şeyin farkında. Yakaladığımız bu birliktelik bizi inşallah şampiyon yapacak" diye konuştu. - MALATYA

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